العراق : استئجار 4800 دونم لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة مع الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- وافق مجلس الوزراء العراقي على استئجار قطعة أرض في محافظة الأنبار لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق على مساحة 4800 دونم.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدها اليوم، على تحديد قيمة بدل الإيجار للمساحة البالغة (4800) دونم، جزء من القطعة المرقمة (3078/1م1) الرطبة/ محافظة الأنبار، بحسب القيمة المقدرة من قبل وزارة المالية دائرة عقارات الدولة، فرع محافظة الأنبار، البالغة عشرة ملايين دينار للدونم الواحد وبنسبة (2%)، لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، بوصفه مشروعا استثماريا.
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