صواريخ المقاومة تدك مستوطنات الاحتلال
أطلقت سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، رشقات صاروخية كبيرة استهدفت بها مناطق واسعة من كيان العدو الصهيوني.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن الرشقات بدأت من غلاف غزة وحتى "تل أبيب" وبئر السبع.
وأفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بأطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه مدينتي "تل أبيب" و بئر السبع المحتلتين وسط وجنوب كيان العدو الصهيوني ودوت صفارات الإنذار في "أسدود" كما دوت في منطقة "ريشون ليتسيون" في "تل أبيب" دون توقف بعد رشقات صاروخية مُكثفة من المقاومة تجاهها.
كما أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صواريخ جديدة من قطاع غزة، فيما انطلقت صافرات الإنذار في النقب الغربي، وعسقلان، و”لاخيش” و”سديروت” و”نتيف هعتسرا”، و”زيكيم”، و”متفاح نير عام”، “كرميا”، و”وصوفا”، و”شدموت” و”ايفيم”، و”مفكعيم .
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