ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 72
ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 21 شهيداً و51 جريحاً منذ فجر أمس الثلاثاء وحتى مساء اليوم.
وذكرت وكالة "فلسطين الآن" أن طائرات العدو الصهيوني كانت قد شنت فجر أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدة مواطنين، ثلاثة منهم من قيادة سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
ولا يزال العدوان الصهيوني مستمر على غزة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، في ظل استهداف العدو للمنازل والمناطق السكنية.
وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 133 شهيداً، بينهم 26 طفلا وست سيدات.
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