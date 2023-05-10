العالم اليوم - غارات إسرائيلية وصواريخ من غزة.. وصافرات إنذار في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية وصواريخ من غزة.. وصافرات إنذار في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 09:22 مساءً - انطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء الأربعاء، بينما جددت طائرات إسرائيلية غاراتها الجوية على مواقع حركة الجهاد في القطاع، حسب مراسل "دوت الخليج".

وأكد المتحدث باسم الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلا عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.

وأشارت مصادر "دوت الخليج"، إلى أن "رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه، مما أدى إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين".

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

وأكد وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الإجمالية في القطاع إلى 21 قتيلا و64 مصابا، من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال مصدران عسكريان إسرائيليان إن إسرائيل استخدت الأربعاء نظام "مقلاع داود" للدفاع الجوي والصاروخي متوسط المدى للمرة الأولى.

و"مقلاع داود" نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخية لإسرائيل التي تشمل بالفعل نظام القبة الحديدية.

حديث عن وقف القتال

• أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تدرس مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

• أوضح الوزير، وفقا لمراسل "دوت الخليج" ووكالات أنباء، أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار "خلال ساعات".

• كانت سائل إعلام مصرية أشارت إلى دور القاهرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "فوري" بين إسرائيل والفلسطينيين.