العالم اليوم - استخدم لأول مرة.. ما هو "مقلاع داود" الذي لجأت له إسرائيل؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 09:22 مساءً - استخدمت إسرائيل، الأربعاء، نظام "مقلاع داود" للدفاع الجوي والصاروخي متوسط المدى في عمليات، وذلك للمرة الأولى في قتال عبر الحدود مع قطاع غزة، وفق مصدرين عسكريين إسرائيليبن.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى عن استخدام النظام أثناء القصف عبر الحدود، الذي أطلق فيه الفلسطينيون مئات الصواريخ على إسرائيل، التي شنت بدورها غارات جوية في أنحاء القطاع. ما هو مقلاع داود؟ نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

النظام جزء من الدرع الصاروخي لإسرائيل، الذي يشمل بالفعل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ونظامي "آرو 2" و"آرو 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

إسرائيل استخدمت القبة الحديدية على نطاق واسع لاعتراض الصواريخ التي تنطلق من غزة. "مقلاع داود" من تطوير وتصنيع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة، بالشراكة مع شركة "رايثيون" الأميركية.

جرى تصميم "مقلاع دواد" أيضا لاعتراض صواريخ "كروز".

تهديد إيران الصاروخي كان هو الحافز لتطوير صواريخ "آرو".

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