القاهرة الإخبارية.. التضخم فى أمريكا يرتفع 4.9% بوتيرة سنوية أبريل الماضى

جدة - نرمين السيد - وكشفت القاهرة الإخبارية أن التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع 4.9% بوتيرة سنوية فى أبريل 2023. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى أبريل الماضى، بسبب زيادة أسعار البنزين والإيجارات".

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