مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر لعبت دورا محوريا لوقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المندوب الفلسطينى، خلال كلمة ألقاها على مجلس الأمن، فى أعقاب التصعيد الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية: "نأمل أن ينهى مجلس الأمن العدوان الإسرائيلى على غزة فى أقرب وقت".

وطالب المندوب الفلسطينى، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحظر أسلحة المستوطنين الإسرائيليين الذين يهددون حياة الفلسطينيين.

وأكد "منصور" أنَّ فلسطين ستستمر فى طرق الأبواب حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته، مطالبًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة فى أقرب وقت ممكن.