بايدن: العالم بأسره يصبح فى ورطة إذا تخلفت أمريكا عن سداد الديون

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الأربعاء من أنه فى حالة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإن ذلك سيؤدى إلى مشاكل دولية، يأتى ذلك بعد اجتماعه الأخير مع قادة الكونجرس لرفع حد الاقتراض فى البلاد.





وقال الرئيس الأمريكى - فى تصريح فى نيويورك - إن قادة العالم يتساءلون عن الخطر الذى يلوح فى الأفق للتخلف عن السداد، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. وقال بايدن فى إشارة إلى زعماء العالم: "إنهم جميعًا ينظرون إلينا" فى إشارة إلى قادة العالم، مضيفا "لأنه إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره فى ورطة". ومن المقرر أن يلتقى بايدن بقادة العالم الآخرين فى وقت لاحق من هذا الشهر فى قمة مجموعة السبع فى آسيا، وسُئل الرئيس الأمريكى أمس، عما إذا كان سيؤجل الاجتماعات الدولية للتعامل مع حد الدين وقال إنه "احتمال" ولكنه "غير محتمل".

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