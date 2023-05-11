نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محافظة أردنية : 20 وفاة وإصابة أكثر من 415 شخصا بحوادث السير خلال عام على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- قال مدير شرطة الكرك، العقيد الدكتور جمال الجازي، إن عدد الحوادث بالمحافظة العام الماضي بلغ نحو 1416 حادثا نتج عنها 20 وفاة وإصابة أكثر من 415 شخصا، لافتا إلى أن الإجراءات الأمنية والتوعوية، والخطط المنفذة من قبل جهاز الأمن العام أسهمت بتخفيف عدد الحوادث والوفيات بنسب متفاوته.

من جهته أكد مفتي المحافظة، الدكتور وليد الذنيبات، أهمية التوعية والنصح والإرشاد وتكاتف جهود الجميع للحد من حوادث السير، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على الحفاظ على النفس البشرية، والحفاظ على حق الطريق وعدم الاعتداء عليها.

جاء ذلك خلال احتفال اقامته الكرك في مركز الحسن الثقافي بضاحية المرج تحت شعار " قواعد المرور سلوك حضاري " .