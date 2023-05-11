امريكا : وفاة شاب أردني بعيار ناري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 مايو 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- توفي شاب أردني مساء الثلاثاء في امريكا اثر تعرضه لعيار ناري . وقالت معلومات : ان الشاب هو طالب في احدى الجامعات الامريكية تعرض لاطلاق نار من مجهولين خلال عودته من الجامعة مما ادى الى وفاته على الفور . والتحقيق جار لمعرفة التفاصيل .

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