العالم اليوم - بهدفين مبكرين.. إنتر يهزم ميلان بذهاب قبل نهائي دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر بهدفين مبكرين.. إنتر يهزم ميلان بذهاب قبل نهائي دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 12:22 صباحاً - وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 2 - صفر على مضيفه وغريمه التقليدي ميلان يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وهز إنتر الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق.

وسجل إيدن جيكو هدفا بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة الثامنة قبل أن يضاعف هنريخ مخيتاريان تقدم فريقه مستغلا عرضية من فيدريكو ديماركو في الدقيقة 11.

وبدا ميلان، صاحب الضيافة، في حالة صدمة ولم تكن له أي محاولة على المرمى في الشوط الأول.

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني، لكنه أخفق في صناعة فرص حقيقية.

وأخطأت محاولات براهيم دياز وجونيور ميسياس طريقها إلى المرمى بينما اصطدمت محاولة ساندرو تونالي بالقائم.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام يوم الثلاثاء المقبل.