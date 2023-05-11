مراسلة القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية أسقطت أكثر من 350 صاروخا

جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنَّ آخر التقديرات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، تشير إلى أنه تم إسقاط 350 صاروخًا على مناطق مستوطنات غزة وسديروت، من قبل الفصائل الفلسطينية.





وأضافت أن هناك بعض الصواريخ سقطت على منطقة شاطئ عسقلان، وقدرت بأكثر من 33 صاروخًا، فى الوقت ذاته، تدوى صافرات الإنذار فى يافا وتل أبيب وجبال القدس.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال كانا قد رفعا مستوى التأهب وأعلنا حالة الطوارئ، لافتةً إلى أن هناك مشاورات أمنية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، نتج عنها توسيع منطقة التأهب لمسافة أكثر من 80 كيلومترًا داخل الأراضى المحتلة.

وأشارت إلى أن هناك تعليمات من الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعدم التجمع والتواجد فى الأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى فتح الملاجئ للاختباء بعد سماع دوى الصافرات.

ونوهت إلى وجود ما يزيد على 11 إصابة بين صفوف المستوطنين جراء التدافع والهروب إلى الملاجئ عند سماع صافرات الإنذار، بالإضافة إلى وجود إصابة مستوطنة جراء شظايا أحد صواريخ الفصائل الفلسطينية التى أطلقت على الأراضى المحتلة.