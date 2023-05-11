باحث لـ القاهرة الإخبارية: مصر الوحيدة التى تستطيع إيقاف اعتداءات إسرائيل

وأضاف فى مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية دانيا الحسينى، أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع الفصائل الفلسطينية، بجانب لعبها دورا كبيرا على الصعيد الدولى وقد تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وأوضح أن القمة العربية المرتقبة فى السعودية فى 19 مايو المقبل قد تتخذ موقفا حاسما ومحددا ضد الكيان الصهيونى. وتابع: "نعرف موقف الرئيس السيسى العروبى تجاه القضية الفلسطينية ونستطيع أن نكتب أشعارا فى القوة العسكرية المصرية".
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، عصر اليو م الأربعاء، فى قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ فجر أمس إلى 19 شهيدًا و40 جريحًا بينهم أطفال ونساء، كما وقع دمار فى الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.
وأصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة له. كما استهدفت المقاومة تل أبيبَ وعطلت حركة الطيران فى مطار بن غوريون، فى حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع.
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