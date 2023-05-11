حبس رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية أن العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية انتقدت الاحتجاجات التى شهدتها البلاد بعد اعتقال رئيس حركة "الإنصاف" ورئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات تستهدف بشكل خاص منشآت وممتلكات الجيش الباكستانى.

يُذكر أنه تمت الإطاحة بخان من السلطة العام الماضى إثر تصويت برلمانى لحجب الثقة عن حكومته، ومنذ ذلك الحين، يحشد أنصاره للتظاهر فى عدة مدن باكستانية ضد الحكومة الجديدة بقيادة شهباز شريف، معتبرًا أن إزاحته عن السلطة "غير قانونية".