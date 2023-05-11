رئيس وزراء الهند يتوجه إلى أمريكا الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهند أن رئيس وزرائها ناريندرا مودى، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة فى 22 من يونيو المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن.





وأوضحت الحكومة الهندية، أن الزيارة المقررة ستؤكد على الأهمية المتزايدة للشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة وستتيح للقادة الفرصة لمراجعة التعاون الثنائى القوى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك التكنولوجيا والتجارة والصناعة وتعميق العلاقات بين الناس، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن دى تى فى" الهندية. وقال البيت الأبيض - فى بيان - إن الزيارة المرتقبة "ستؤكد الشراكة العميقة والوثيقة بين الولايات المتحدة والهند والروابط الأسرية والصداقة الحميمة التى تربط الأمريكيين والهنود ببعضهم البعض". وزار مودى الرئيس الأمريكى بايدن فى البيت الأبيض عام 2021 فى إطار القمة الرباعية التى جمعت بين الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

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