العالم اليوم - الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا"

انتم الان تتابعون خبر الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 05:16 صباحاً - نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، يوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا" لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

وتابع قائلا: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. هي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".

وأشار إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا.

وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي سيطرت عليها روسيا من البلاد، الأمر الذي اعتبره بيسكوف أنه يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.

معركة باخموت

أكد مسؤول عسكري أوكراني كبير الأربعاء أن قوات كييف شنّت هجمات مضادة في باخموت، مركز القتال في شرق البلاد، أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن.

وتعد معركة باخموت، المدينة المدمرة والتي تسيطر القوات الروسية على حوالي 95 في المئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في العام 2022.

ووفق قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي: "نشنّ هجمات مضادة فعّالة. في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكن العدو من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين".

وأكد سيرسكي أن مقاتلي "فاغنر" هناك استُبدلوا في بعض الأماكن بوحدات من الجيش النظامي الروسي، وهي أقل استعدادا.

وأوضح المسؤول العسكري الأوكراني أن "قواتنا الدفاعية تحافظ على خط المواجهة بشكل موثوق وتمنع العدو من التقدم. معركة باخموت مستمرة".