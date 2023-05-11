القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 26 شهيدا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن العدوان الذى بدأه الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فى الساعات الأولى من الثلاثاء الماضى، ارتفعت حصيلته إلى 26 شهيدًا، و64 مصابًا بينهم أطفال ونساء.





وفى سياق آخر، كان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، أشاد - فى وقت سابق أمس الأربعاء- بدور مصر فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، واصفًا إياه بأنه دور محورى وكبير. وأضاف المندوب الفلسطينى، خلال كلمة ألقاها على مجلس الأمن، فى أعقاب التصعيد الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية: "نأمل أن ينهى مجلس الأمن العدوان الإسرائيلى على غزة فى أقرب وقت". وطالب المندوب الفلسطينى، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحظر أسلحة المستوطنين الإسرائيليين الذين يهددون حياة الفلسطينيين. وأكد "منصور" أنَّ فلسطين ستستمر فى طرق الأبواب حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته، مطالبًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة فى أقرب وقت ممكن.

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