الجيش الجزائرى: ضبط 5 إرهابيين و121 مهاجرا غير شرعى

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الجزائرى أنه نفذ عدة عمليات عسكرية فى العديد من الولايات، خلال الأسبوع الماضى، حيث تم ضبط خمسة أفراد تدعم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى 121 مهاجرًا غير شرعى.





وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانًا، أمس الأربعاء، قالن فيه إن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 3 وحتى 9 مايو الجارى، من ضبط خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب. وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 41 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 500 كجم، فضلا عن ضبط نحو 296 ألف قرص مخدر. وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 121 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.

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