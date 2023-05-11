3 شهداء جراء قصف إسرائيلى جديد فى خان يونس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تعرضت شقة سكنية فى مدينة "حمد" لهجوم بصاروخ من طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16"، مما أدى إلى تدميرها بالكامل واستشهاد مواطنين وإصابة الآخرين بجروح بعضها خطيرة، بالإضافة إلى تسبب الهجوم فى أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

يأتى ذلك إضافة إلى استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، منزلًا غير مأهول فى بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس.

تم تدمير 14 منزلًا جزئيًا أو كليًا، بالإضافة إلى ثلاث مركبات مدنية، فى مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الجوية الأخيرة التى شنها الاحتلال الإسرائيلى، والتى تركزت فى مدينة غزة ورفح جنوب القطاع، ودمرت 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلى وجزئى.

وفى سياق متصل، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان الذى بدأه الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فى الساعات الأولى من الثلاثاء الماضى، ارتفعت حصيلته إلى 26 شهيدًا، و64 مصابًا بينهم أطفال ونساء.