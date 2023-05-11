روسيا تحذر أوروبا من عواقب كارثية جراء هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - أصدرت روسيا تحذيرًا يوم أمس الأربعاء، بشأن محاولات الغرب جذب البوسنة والهرسك للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، رغم معارضة الشعب فى البلدين لهذه الخطوة، مؤكدة أنها ستتسبب فى عواقب كارثية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى: "هدف الاستراتيجية الغربية واضح تماما ولا ينبغى أن يكون مضللا، فمن خلال الأدوات غير القانونية لمكتب الممثل السامى، يفترض إعادة تشكيل المشهد السياسى بشكل جذرى على جميع المستويات الرسمية فى البوسنة والهرسك، لتدمير نظام التوازن الإثنى، وضمان انضمامهما لحلف "الناتو" ونشر قواته على حدودهما بما يخالف إرادة شعبى البلدين". وأكد أن نتيجة مثل هذه السياسة ستكون "كارثية" على المنطقة وأوروبا بأسرها، مشددا على أنه لا يمكن لمجلس الأمن غض الطرف عن الفوضى التى تحدث فى البوسنة والهرسك.

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