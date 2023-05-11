الإمارات تسير 3 طائرات تحمل إمدادات طبية وغذائية إلى السودان

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" وصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان، وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والمضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية.
وحملت الطائرة الثالثة، التى توجهت إلى مطار أبشى فى تشاد، 16 طنا من الإمدادات الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التى تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتى تسببت فى نزوح الآلاف من الأسر، وأحدثت نقصاً فى المواد الغذائية الأساسية.
ويأتى تسيير الجسر الجوى فى إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب السودانى، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية، لاسيما فى ظل الأوضاع الراهنة التى يمر بها السودان.
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