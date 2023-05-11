فرنسا تفتح تحقيقا فى مقتل صحفى بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء مقتل الصحفى سولدين "32 عاما" فى قصف صاروخى قرب مدينة "باخموت" شرق أوكرانيا.

ويهدف التحقيق، الذى أوكل إلى عناصر المكتب المركزى لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، إلى تحديد ملابسات مقتل الصحفى الفرنسى.

من جهته، أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بـ "شجاعة" سولدين.

وتضمنت تغريدة نشرها ماكرون على "تويتر" أن "الصحفى فى وكالة فرانس برس وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتِل فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "كان بشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع على الجبهة لتوثيق الحقائق".

وقدمت وزارة الدفاع الأوكرانية خالص تعازيها لأسرة الصحفى وزملائه، وذكرت فى تغريدة على تويتر أيضا أن الصحفى كرس حياته لنقل الحقيقة إلى العالم.

وكان سولدين يعمل فى فريق من خمسة مراسلين تابعين لوكالة الأنباء الفرنسية يرافقون جنودا أوكرانيين حول بلدة "تشاسيف يار" الأوكرانية بالقرب من "باخموت" وتستهدفها القوات الروسية يوميا، وأُطُلقت صواريخ جراد التى أصيب بها سولدين بينما نجا بقية أفراد الفريق من القصف.

وصرح فابريس فرايز رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الفرنسية أن "الوكالة بأكملها حزينة لفقدان أرمان"، مذكرا بأن "مقتله يشكل تذكيرا رهيبا بالأخطار التى يواجهها الصحفيون يوميا خلال تغطيتهم النزاع فى أوكرانيا".

وكان سولدين ضمن أول فريق أرسلته وكالة فرانس برس إلى أوكرانيا بعد بدء العمليات العسكرية الروسية فى 24 فبراير 2022. وعاش فى أوكرانيا منذ سبتمبر 2022، ودائما ما كان يذهب إلى الخطوط الأمامية لتغطية الأحداث فى المنطقة.