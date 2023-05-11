بريطانيا تؤكد التزامها بالدعم العسكرى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أعلن رئيس الأركان البريطانى، تونى راداكين، خلال اجتماع لرؤساء دفاع حلف شمال الأطلسى "الناتو" بشأن الدعم العسكرى المستمر لـ أوكرانيا، أن الحفاظ على دعم المملكة المتحدة وحلفائها لـ كييف يعد من الأهمية البالغة، حيث دخلت الحرب هناك مرحلة مهمة أخرى، مشيرًا إلى أنهم يهدفون لطرد القوات الروسية من الأراضى الأوكرانية.

وتابع:"نظرا لأن فنلندا أصبحت الآن عضوا كامل العضوية فى الناتو ، ومن المتوقع أن تستكمل السويد انضمامها فى الأشهر المقبلة ، فقد نجح بوتين فقط فى ضمان أن تحالفنا أقوى من أى وقت مضى".

وأعرب رئيس أركان الدفاع البريطانى عن تطلعه إلى العمل مع رؤساء الدفاع الآخرين لإنهاء التحول فى الردع والدفاع لحلف الناتو قبل قمة الناتو فى يوليو المقبل فى فيلنيوس.

وأضاف راداكين أن "المملكة المتحدة تواصل تشجيع جميع الحلفاء على التصديق على عضوية السويد فى أقرب وقت ممكن حيث ستجعل العضوية الفنلندية والسويدية جميع الحلفاء أكثر أمانا ، وستجعل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمانا".