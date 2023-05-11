بريطانيا: نرغب أن نرى هذه المنطقة دولة أوروبية مستقرة

جدة - نرمين السيد - ووفقا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، جاء فى اجتماع مجلس الأمن الدولى حول البوسنة والهرسك، أن السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى عبر عن ترحيبه بتشكيل حكومة جديدة لاتحاد البوسنة والهرسك، وأشار إلى أهمية وجود حكومة فعالة لمواجهة الأطراف المتصارعة وتحقيق التقدم فى التكامل الأوروبى الأطلسى وتنفيذ الإصلاح.
ودعا السفير البريطانى جميع الجهات الفاعلة فى البوسنة والهرسك على تنحية المصالح الضيقة جانبًا، وتعزيز السياسات التعاونية والبناءة فى الفترة المقبلة ويشمل ذلك وقف محاولات إحباط الحوكمة والعمل معًا للاتفاق على بديل للتعديل الدائم لدستور الاتحاد قبل مايو 2024.
وأوضح أنه من الضرورى أكثر من أى وقت مضى أن يواصل مجلس الأمن دعمه لتنفيذ اتفاق دايتون للسلام.
وأضاف السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى أن "المملكة المتحدة تظل ملتزمة بشدة باتفاقية دايتون للسلام والهياكل الدولية المرتبطة بها".
وأردف : "نرحب بكل الجهود المبذولة للوفاء بالشروط المحددة لإغلاقها بما فى ذلك معايير 5 + 2، ونحن لا نزال عضوا ملتزما فى مجلس تنفيذ السلام لدعم السلامة الإقليمية والبنية الأساسية للبوسنة والهرسك كدولة واحدة ذات سيادة، تتألف من كيانين".
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