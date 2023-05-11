مستشار الأمن القومى الأمريكى يؤكد ضرورة التهدئة فى غزة

ووفقًا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، أعلن البيت الأبيض فى بيان، اليوم الخميس، أن المسؤولين بحثا ضرورة تهدئة التوتر ومنع إراقة المزيد من الدماء.
وأشار مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى أهمية الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الحاجة إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، مؤكدًا دعم الإدارة الأمريكية الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها فى الدفاع عن مواطنيها من الهجمات الصاروخية.
وكان وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أجرى فى وقت سابق محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى، يوآف جالانت، ركزت على العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة، كما حث الطرفين على خفض التصعيد وصولا إلى هدوء دائم.
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