العالم اليوم - كشف تفاصيل هجمات إسرائيل على غزة.. ومقتل 25 فلسطينيا

انتم الان تتابعون خبر كشف تفاصيل هجمات إسرائيل على غزة.. ومقتل 25 فلسطينيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 09:22 صباحاً - كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الهجمات الواسعة على قطاع غزة، في يومها الثالث.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن:

الهجوم 158 هدفا مع دخول اليوم الثالث من عملية "الدرع والسهم".

في المقابل تم إطلاق 507 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

تم تمديد العمل بالتعليمات الخاصة على الجبهة الداخلية والبقاء بالقرب من المباني المحصنة، حتى الجمعة الساعة 2:00 مساء.

ينطبق نفس الإجراء على شاطئ زكيم، وحركة القطارات من سديروت إلى عسقلان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل 25 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة، بدأ الثلاثاء، وأدى لسقوط قتلى وإصابة عشرات الجرحى، واستهدف مناطق مختلفة بينها سكنية.

وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

محادثات وقف إطلاق النار

من جانب آخر، يصل رئيس الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إلى القاهرة صباح الخميس، لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل دعوة رسمية من مصر.

تمت دعوة قائد التنظيم زياد النخالة، في البداية، لكن قيادة التنظيم قررت تكليف الهندي مكانه.

في الساعات القليلة الماضية "تعثرت" جهود تحقيق وقف إطلاق النار.