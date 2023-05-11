العالم اليوم - 36 مليون دولار أرباح الأنصاري في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 09:22 صباحاً - أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، وهذه أول نتائج مالية للمجموعة منذ أن أدرجت 10 بالمئة من رأس مالها المُصدر من خلال طرح عام أولي في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023.

وقالت مجموعة الأنصاري في بيان إن صافي الأرباح قد بلغ 133 مليون درهم (حوالي 36.2 مليون دولار)، بزيادة 7.2 بالمئة على أساس سنوي على خلفية النمو الجيد في الإيرادات، والزيادة القوية في دخل الصرف من منتجات الأوراق النقدية ومنتجات البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى كفاءة وثبات تكلفة العمليات التشغيلية للمجموعة وزيادة عدد المعاملات التي نُفِّذت من خلال القنوات الرقمية.

وأضافت أن التدفق النقدي الحر للمجموعة ارتفع بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي إلى 141 مليون درهم (حوالي 38.4 مليون دولار)، مما يدل على قوة سيولتها.

ويعود سبب نمو التدفقات النقدية للمجموعة إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مع بلوغ معدل التحول النقدي حوالي 93 بالمئة.

وفيما يلي الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة خلال الربع الأول من 2023:

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 287 مليون درهم (78.15 مليون دولار) مدفوعا بزيادة قدرهاً 8.6 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات.

جاءت الزيادة في عدد المعاملات مدفوعة بالطلب الاستثنائي من قطاع الحلول الموجهة للشركات والذي دعم أداءه الازدهار المستمر للاقتصاد المحلي. ويعزى ذلك أيضاً إلى الزيادة القوية في أعمال الأوراق النقدية على خلفية ازدهار حركة السياحة في دولة الإمارات وزيادة نشاط السياحة الخارجية.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون درهم وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 53 بالمئة، دون تغيُّر يُذكر، بفضل النمو القوي للإيرادات، والمساهمة المرتفعة في هامش الربح من زيادة عدد المعاملات الرقمية ونموذج المجموعة المرن القائم على ترشيد المصاريف الرأسمالية.

على الرغم من تزايد التكلفة التشغيلية في القطاع عموماً، إلا أن المجموعة تمكنت إلى حد ما من ضبط التكاليف الرئيسية بشكل كبير، مثل الإيجار، وذلك بفضل حصتها السوقية المسيطرة في قطاع عملها.

توزيعات الأرباح

تعتزم مجموعة الأنصاري، المدرجة في سوق دبي المالي، توزيع ما لا يقل عن 600 مليون درهم عن السنة المالية 2023، يتم دفعها بشكل نصف سنوي مع توقع صرف توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وصرف الدفعة الثانية في أبريل 2024. وتخضع توزيعات الأرباح لتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.