ألمانيا: لا أساس قانونى لإدراج «فاجنر» على قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأوردت صحيفة "فرانكفورتر ألجيمانيه تسايتونج" مقتطفات من رد الخارجية الألمانية على استفسار من كتلة تحالف الاتحاد المسيحى الديمقراطى والاتحاد المسيحى الاجتماعى بهذا الصدد، جاء فيها أن "المعايير القانونية للإدراج على قائمة الاتحاد الأوروبى للتنظيمات الإرهابية صارمة جدا".

ويشار فى رد الخارجية إلى أن الحكومة الألمانية ليست على علم بأى قرارات وطنية فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى أو دول أخرى، تتجاوب مع معايير العقوبات الأوروبية الخاصة بمحاربة الإرهاب.

وأضافت الخارجية أن الحكومة الألمانية مع الشركاء فى الاتحاد الأوروبى وخارجه تواصل متابعة الوضع وتقييم مختلف السيناريوهات، ولذلك لا تزال مسألة إدراج "فاجنر" على قائمة التنظيمات الإرهابية افتراضية فقط.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن إدراج "فاجنر" على قائمة الإرهاب يتطلب وجود أدلة صالحة لرفعها إلى المحكمة.

وأعادت إلى الأذهان أن الاتحاد الأوروبى قد فرض عقوبات على شركة "فاجنر"، و19 فردا و10 كيانات على صلة بها.

وكان المتحدث باسم هيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى بيتر ستانو، قد صرح بأن الاتحاد الأوروبى يدرس إدراج شركة "فاجنر" العسكرية على قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن ذلك يتطلب قرارا من دولة أوروبية واحدة على الأقل، يدين "فاجنر" بتهمة الإرهاب.

واتهم المسؤول شركة "فاجنر" بـ"تقويض مصالح الاتحاد الأوروبى"، وخصوصا فى إفريقيا.