القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف أطقم الإسعاف خلال إجلاء المصابين بـ غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى عطلت بشكل كامل عمل المؤسسات الإنسانية بقطاع غزة، كذلك حظرت عمل الأطقم الصحفية فى القطاع.





وبحسب القناة الإخبارية، تواصل قوات الاحتلال استهداف أطقم الدفاع المدنى والأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالات حظر لعمل الصليب الأحمر والأونروا بالقطاع، كذلك تم تسجيل حالات استهداف لأطقم الإسعاف خلال إخلاء المصابين.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، كان قد أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم أطفال وسيدات، وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.