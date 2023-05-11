القاهرة الإخبارية: توقعات برد قوى للفصائل الفلسطينية بعد اغتيال قادتها

جدة - نرمين السيد - وأضافت "السلامين" فى رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توقعات برد قوى للفصائل الفلسطينية خلال ساعات، بعد اغتيال قادتها، بالإضافة إلى عدم سريان التهدئة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل تواصل إعلان حالة التأهب فى محيط قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك تصريحات إسرائيلية تشير إلى عزمها تنفيذ سلسلة اغتيالات فى غزة.

وأوضحت "السلامين"، أن حركة حماس لم تشارك بإطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، والتى أدت إلى أضرار مادية وإصابات بالمستوطنات.

وارتفعت حصيلة الشهداء لليوم الثالث على التوالى إلى 26 شهيدًا و64 جريحًا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحهم حرجة وخطيرة، إضافة إلى دمار فى شقق سكنية ومنازل وممتلكات خاصة ومواقع وأراضٍ زراعية.