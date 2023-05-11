العالم اليوم - بعد "الخيانة الشهيرة".. لقطة غير متوقعة لدي بروين وكورتوا

انتم الان تتابعون خبر بعد "الخيانة الشهيرة".. لقطة غير متوقعة لدي بروين وكورتوا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 10:23 صباحاً - مع انتهاء لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، تفاجأت الجماهير بلقطة "الصلح" بين نجمي منتخب بلجيكا، وطرفي اللقاء، كيفن دي بروين وتيبو كورتوا، بالرغم من تاريخ "الخيانة" الذي يجمعهما.

قصة الخيانة الشهيرة

القصة تعود لأعوام مضت، عندما قامت صديقة دي بروين، بخيانته، مع زميله في المنتخب الوطني، تيبو كورتوا، في قضية أصبحت مادة دسمة للصحافة البلجيكية والرياضية.

في 2012، قررت كارولين لينين، الانتقام من دي بروين بسبب خيانته لها مع صديقتها، فأقامت علاقة مع "صديق" اللاعب، وهو حارس المرمى تيبو كورتوا.

وقالت للصحافة بعد انكشاف القصة إن كورتوا منحها "ما لم يمنحه لها دي بروين".

الشرخ والحياة الجديدة

قصة الخيانة سببت شرخا كبيرا بين النجمين، وأبعدتهما عن بعضهما البعض، حتى عند تواجدهما في معسكرات المنتخب البلجيكي.

ومن الناحية العاطفية، تجاوز كل منهما قصة الخيانة، حيث تزوج دي بروين الحسناء البلجيكية ميشيل لاكروا في 2017، وبعد أشهر قليلة، سيتزوج كورتوا عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشيل غيرزغ.

لقطة غيرت المفاهيم

ولكن منذ وقتها، لم يظهر البلجيكيان على وفاق، ولم تظهر لهما أي لقطات تدل على عودة العلاقة، حتى موقعة استاد سانتياغو بيرنابيو، الثلاثاء.

وبعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1، توجه كورتوا وعانق مواطنه دي بروين، وأقبل الأخير على عناقه بطريقة "صادقة"، قد تعني نهاية الخلاف الطويل بين النجمين.

وانتشرت اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين الجماهير، التي أشادت باللقطة وتحمست "لانتهاء الخلاف".