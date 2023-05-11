جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك تقديرات سياسية عسكرية من مصادر رفيعة المستوى داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية، ترجح أن إسرائيل غير جاهزة وتخشى أن تدخل هذه الحرب خوفًا من أن تفتح جبهات عدة، سواءً فى الشمال من سوريا ولبنان، أو حتى استمرار هذه الرشقات الصاروخية فى الجنوب من قطاع غزة، واتصال واتساع رقعة المُواجهة فى الضفة الغربية والقدس.





وأضافت "أبوشمسية" أن هذا ما وصل إليه بعض الخبراء العسكريين والسياسيين، الذين قالوا إن إسرائيل غير جاهزة للدخول فى معركة أو حرب جديدة، لما يحمله من أعباء مادية أو سياسية، فى ظل هذا الرخاء التى كانت تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وفى ظل كل هذا الانشقاق فى الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأشارت، إلى أن ما يحدث هو رسائل يحملها رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية التى وصفت قوة الردع الإسرائيلية بأنها أصبحت ضعيفة، لذلك "نتنياهو" أراد فى هذه الضربات إيصال هذه الرسائل للجبهة الداخلية، بأن إسرائيل وقوة الردع مازالت متواجدة ومتماسكة، وأنها باستطاعتها مواجهة الاعتداءات كما يدعى، وأنه على الرغم من كل هذه التظاهرات من اليسار الإسرائيلى ضد الائتلاف الحكومي، إلا أن الائتلاف قادر على مُواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تخشى الحرب مع الفصائل الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.