استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الشاب أوس جمال حمامدة، وهو أب لثلاثة أطفال، أُدخل إلى المستشفى أمس بحالة حرجة جدًا، حيث أصيب بالرصاص الحى فى البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح فى إنقاذ حياته.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبةً بوابل من الرصاص فى أحد شوارعها ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، ورانى وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.
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