وزيرة الخزانة الأمريكية: عجزنا عن سداد الديون يؤدى لكارثة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وأضافت يلين فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تعمل مع دول مجموعة السبع لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء سلاسل التوريد الموثوقة. وتابعت بأن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيشكل خطرا على قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمى، مطالبة الكونجرس برفع سقف الديون. واختتما بأن عجزنا عن السداد قد يؤدى لكارثة اقتصادية ومالية، بحسب القناة الإخبارية.

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