القاهرة الإخبارية: إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام فى طولكرم

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، كان قد أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم أطفال وسيدات، وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.

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