العالم اليوم - المصائب لا تأتي فرادى.. رئيسة وزراء فنلندا تتقدم بطلب طلاق

انتم الان تتابعون خبر المصائب لا تأتي فرادى.. رئيسة وزراء فنلندا تتقدم بطلب طلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 11:20 صباحاً - تقدمت رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها سانا مارين وزوجها ماركوس رايكونن بطلب طلاق مشترك، حسبما أعلنا في منشور عبر "إنستغرام".

وجاء في المنشور الذي نشرته مارين عبر خاصية الـ"ستوري" وأعاد زوجها نشره: "نحن ممتنان لمدة 19 عاما قضيناها معا ولابنتنا الحبيبة. سنبقى أفضل الأصدقاء".

مارين ورايكونن، اللذان كانا يعملان في شركة لرأس المال الاستثماري، لديهما ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات. تزوجا في عام 2020 بينما كانت مارين في منصبها وهي تتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19.

وبعد زواجها من رايكونن في أغسطس 2020، كتبت مارين (37 عاما) على "إنستغرام": "لقد عشنا شبابنا معا، ودخلنا مرحلة البلوغ معا وكبرنا وأصبحنا والدين لابنتنا العزيزة معا".

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