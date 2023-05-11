مقتل شخص فى إطلاق نار بمصنع سيارات فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن شخصا قتل وأصيب آخر فى إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز فى جنوب ألمانيا، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار.

وأكدت الشرطة على تويتر أن هناك عملية جارية فى المصنع.