مراسلة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تستهدف منازل جنوبى غزة.. وأنباء عن إصابات

جدة - نرمين السيد - قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إنه تم استهداف شقة سكنية فى مدينة "حمد" فى منطقة خان يونس جنوبى قطاع غزة، أدى إلى تدميرها بالكامل، وهناك أنباء أولية تتحدث عن وقوع عدد من الإصابات.





وأضافت "عوكل" فى رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، أن هذا الاستهداف أتى بشكل مُفاجئ، وبعد وقت ربما تجاوز ساعات من الهدوء الذى سيطر على مناطق قطاع غزة، خاصة أنه لم يكن هناك إطلاق للصواريخ من القطاع، ولم تكن هناك استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية، والآن عادت للتحليق فى جميع مناطق غزة من شمالها وحتى جنوبها ولم تغادر. وأوضحت أن التصريحات الإسرائيلية تُشير إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الليلة صعبة، وبداية الاستهداف للشقق السكنية، مُؤكدة أن هذا الاستهداف هو الخامس للمبانى الذى يتم منذ مساء أمس الأربعاء، ويتم تدميرها بشكل كامل، وهى مرحلة جديدة من مراحل الاستهدافات الإسرائيلية.

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