الخارجية الصينية تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - حثت وزارة الخارجية الصينية، جمبع الأطراف المعنية خاصة إسرائيل على وقف إطلاق النار على الفور فى قطاع غزة لمنع المزيد من التصعيد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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