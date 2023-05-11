إصابة 4 أشخاص جراء زلزال ضرب اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 11:27 صباحاً - أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس، أن 4 أشخاص أصيبوا بينهم رجل سقط مصباح من السقف على رأسه، جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة “تشيبا” الواقعة شرقي العاصمة “طوكيو”، كما ألغيت وتأخرت بعض رحلات السكك الحديد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، مشيرة إلى عدم وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع الزلزال.

وتعد اليابان واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وأسفر زلزال وتسونامي عام 2011 عن مقتل الآلاف، وتسبب في انهيار كارثي لمحطة فوكوشيما النووية.