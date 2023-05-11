العالم اليوم - انخفاض معظم الأسهم اليابانية مع تقييم نتائج الشركات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 12:22 مساءً - انخفضت معظم الأسهم اليابانية الخميس مع إحجام المستثمرين بعد مكاسب في الآونة الأخيرة وتقييمهم لمجموعة متباينة من أرباح الشركات قبل اجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبع.

وتبرز ملفات التضخم والاضطرابات في القطاع المصرفي على طاولة جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع، حيث يجتمع الخميس، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلا عن ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين، على مدار ثلاثة أيام في نيغاتا اليابانية، في خطوة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما نهاية الأسبوع المقبل.

وتستمر الأسواق في ترقب نتائج الاجتماعات بين البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس الجمهوريين بشأن سقف الدين العام الأميركي والتي وصلت حتى الآن لطريق مسدود ما يهدد الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد في أوائل يونيو.

تحركات السوق

وهبط سهم "مازدا موتور" 2.69 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات المبيعات وتوقعات الأرباح نتيجة قيود الإنتاج. بينما هوى سهم "سوميتومو" للتعدين 11.73 بالمئة بعد توقع أرباح أقل بكثير من تقديرات محللين، وسط حالة من الضبابية تحيط بالاقتصاد الصيني وأسعار المعادن.

وارتفع سهم "فوجي فيلم" 5.88 بالمئة بعد نتائج تجاوزت توقعات السوق. وقادت "إنيوس" أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط، ثم وسعت مكاسبها بعد أن أعلنت عزمها إدراج وحدة المعادن التابعة لها.

واستقر المؤشر نيكي في نهاية تعاملات اليوم تقريبا إذ ارتفع 0.02 بالمئة ليغلق عند 29126.72 نقطة. وانخفض 137 سهما على المؤشر مقابل ارتفاع 85 وظل ثلاثة دون تغيير.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة إلى 2083.09 نقطة.