مستشار رئيس جنوب السودان: مصر حريصة على أمن الخرطوم ووقف العنف

جدة - نرمين السيد - وقال قلواك، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن السودان يعانى الآن ويجب دعمه بكل قوة، مؤكدا أن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان بجميع الأوقات.

وتابع بأن رئيسا مصر وجنوب السودان مهتمان بالاستقرار فى الخرطوم، كما أننا حريصون على ترجمة أفكار تحقيق السلام فى السودان.

كما أكد أن رئيس جنوب السودان سلفاكير، طالب الجيش والدعم السريع بوقف إطلاق النار، مضيفا لقد طالبنا بوجود مندوب من كل طرف لحوار متكامل، مشددا على ضرورة أن تكون حماية السودانيين أولوية فى أى حوار.

وأوضح أن الاشتباكات الحالية بالسودان نتيجة غياب الرؤية السياسية، مضيفا أنه تم التأكيد للجيش السودانى والدعم السريع على ضرورة الوصول لاتفاق، لذلك من المهم التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار.

واختتم حديثه بأن مصر حريصة على أمن السودان ووقف العنف فيه والتوجه للسلام.