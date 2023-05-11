مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - ونفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية فى باحات الأقصى، وأدت طقوسا تلمودية فى الجهة الشرقية منه. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكاني، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتان فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

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