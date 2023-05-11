جدة - نرمين السيد - قال المستشار الأمنى والسياسى لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إنه منذ بداية الأزمة فى السودان ويتواصل الرئيس عبدالفتاح البرهان والرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس سيلفاكير، وتم الاتصال بينهم وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم فى السودان.





وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "تواصلنا مع أطراف الأزمة فى السودان، سواء رئيس المجلس السيادى أو نائبه، وأكدنا على ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان وتوفير معابر آمنة لمواطنى السودان، حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل مصابيهم للمستشفيات". وتابع: "لكن ما زال الأمر صعبا على الأرض، وما زال رؤساء دول جوار السودان يفكرون فى حل هذه الأزمة لأنها قضية معقدة وصعبة للغاية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس جنوب السودان: يجب إيقاف الاشتباكات وتوفير معابر آمنة للسودانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.