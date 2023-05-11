مستشار رئيس جنوب السودان: سنعقد قمة لرؤساء دول الجوار فى مصر لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان ولابد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون فى مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد وهى دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهى الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولابد من وجود سلام فى أقرب فرصة ممكنة".

وتابع: "السودان بلد حبيب وبلد غالى ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، والأمن المصرى مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض".