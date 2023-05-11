بيسكوف: العملية العسكرية الروسية صعبة جدا لكنها ستستمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بيسكوف" أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر. وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التى تحتلها روسيا من البلاد، وقال "بيسكوف" إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع. وأضاف "تمكّنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيرًا"، مُشيرًا إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية فى أنحاء أوكرانيا.

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