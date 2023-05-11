الصحة الفلسطينية: 25 شهيدا و76 إصابة فى غزة منذ بداية التصعيد

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال فى وقت سابق لـ "القاهرة الإخبارية"، إنّ شهداء القصف الإسرائيلى وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، كما أن الإصابات كانت عبارة عن "بتر" فى الأطراف السفلية والعلوية وحروق من الدرجة الثالثة.

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