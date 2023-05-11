العالم اليوم - لصد الروس.. زيلينسكي يكشف سر تأخير "الهجوم المضاد"

انتم الان تتابعون خبر لصد الروس.. زيلينسكي يكشف سر تأخير "الهجوم المضاد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 01:19 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن جيشه يحتاج مزيدا من الوقت من أجل التحضير لهجوم مضاد يهدف لصد القوات الروسية.

وأضاف في مقابلة بثتها شبكة "بي بي سي"، الخميس: "من غير المقبول شن الهجوم الآن لأن الكثير من الأرواح ستزهق".

وذكر في المقابلة: "بما لدينا الآن، يمكننا المضي قدما، وسننجح. لكننا سنخسر الكثير من الأرواح. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة للانتظار، ما زلنا بحاجة للمزيد من الوقت".

وكان متوقعا منذ أسابيع إطلاق هجوم أوكراني مضاد للاجتياح الروسي.

وتتلقى أوكرانيا أسلحة متطورة من الغرب، ومن بيها دبابات ومدرعات، بالإضافة لتدريب قواتها بينما تستعد لشن الهجوم المضاد.

ورسخت قوات الكرملين أقدامها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بخطوط دفاعية متعددة الطبقات يصل عمقها إلى 20 كيلومترا.

ومن المحتمل أن يواجه هجوم كييف المضاد حقول ألغام وخنادق مضادة للدبابات بالإضافة لعقبات أخرى.