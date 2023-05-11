العالم اليوم - فيديو هز الفلبين.. اللحظات الأخيرة لملاكم شاب على الحلبة

انتم الان تتابعون خبر فيديو هز الفلبين.. اللحظات الأخيرة لملاكم شاب على الحلبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 01:19 مساءً - قاوم الملاكم الفلبيني الشاب كينيث إيغانو ببسالة في حلبة الملاكمة، لكن عقله لم يقو على المقاومة بعدها، ففارق الحياة، في خبر صادم هز الفلبين، الأربعاء.

وأعلنت السلطات وفاة الملاكم الفلبيني كينيث إيغانو، البالغ من العمر 22 عاما فقط، بعد دخوله في غيبوبة، فور انتهاء نزاله الأسبوع الماضي.

وانتشرت لقطات "انهيار" إيغانو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت لحظة فقدانه التوازن، خلال وقوفه مع مدربه، بعد انتهاء نزال شرس استمر 8 جولات، السبت الماضي.

وأظهرت لقطات من الحدث مشاهد مؤلمة، ترنح فيها إيغانو وأبدى انزعاجا كبيرا أثناء انتظار النتائج، قبل أن يفقد الوعي ويتم نقله خارج الحلبة.

وأعلن الخميس عن وفاته، بعد أن تبين إنه تعرض لنزيف في المخ.

وجاء نزاله الأخير كجزء من سلسلة Blow by Blow التي يمولها ملاكم الفلبين الأسطوري ماني باكياو، والتي تشكل جزءا من برنامج تلفزيوني أسبوعي للملاكمة في الفلبين.

وتكفل باكياو بجميع المصاريف الصحية للملاكم، قبل أن تعلن الوفاة.