العالم اليوم - الرئيس التنفيذي لـ"&e" الإماراتية ينضم لمجلس إدارة فودافون

انتم الان تتابعون خبر الرئيس التنفيذي لـ"&e" الإماراتية ينضم لمجلس إدارة فودافون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 01:19 مساءً - قالت مجموعة فودافون، الخميس، إن الرئيس التنفيذي لأكبر مساهم فيها، مؤسسة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (&e)، سينضم إلى مجلس إدارتها إذ اتفقت الشركتان على تعميق شراكتهما الاستراتيجية.

وقالت فودافون، إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة "&e" سيظل في مجلس إدارتها طالما تحافظ &e على حصتها الحالية البالغة 14.6 بالمئة وستكون قادرة على ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ثان إذا تجاوزت حصتها 20 بالمئة.

وذكرت &e من قبل أنها منفتحة بخصوص زيادة حصتها في فودافون.

وقالت مارجريتا ديلا فالي الرئيسة التنفيذية الجديدة لفودافون إن التحالف الأوثق مع &e سيفيد الشركتين وسيجلب خبرات اتصالات إضافية لمجلس إدارة فودافون.

وذكرت المجموعتان أنهما قد تطرحان خدمات رقمية مشتركة عابرة للحدود وحلولا لمنظمات في القطاع العام ومتعددة الجنسيات، كما ستدرسان مشتريات مشتركة وصياغة اتفاقيات تجوال أوثق والتعاون في مجال التكنولوجيا.

وعززت &e التي تعمل في 16 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حصتها في فودافون منذ أول استثمار لها في المجموعة في مايو 2022.

ومع تحقيق السهم لأداء ضعيف في السوق، تواجه ديلا فالي ضغوطا لإنعاش المجموعة التي لها عمليات في أنحاء أوروبا وأفريقيا، فضلا عن دفع عمليات الدعم التي قالت الشركة إنها ضرورية في أسواق رئيسية مثل بريطانيا وإيطاليا.